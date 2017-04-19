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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" провело проверку гражданской обороны филиала "Мариэнерго"

ПАО МРСК Центра и Приволжья провело проверку гражданской обороны филиала Мариэнерго

20 апреля 2017, 13:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» завершилась комплексная проверка готовности предприятия к выполнению задач мобилизационной подготовки и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности производственных объектов компании.

Комиссия под председательством начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Владимира Безродного, проверила степень готовности персонала ведущей электросетевой компании Марий Эл к работе. Круг тем касался организации управления, связи и оповещения в ходе выполнения мероприятий гражданской обороны, а также выполнения требований пожарной безопасности на объектах компании.

Особое внимание уделялось практическим занятиям по экстренной эвакуации людей из помещений административных зданий, проверке знаний сотрудников своих обязанностей при введении плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

По мнению членов комиссии, филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признан готовым к выполнению задач.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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