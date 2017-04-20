Перу с трудом восстанавливает производство меди

Фоторепортаж с экспозиции
20 апреля 2017, 15:39
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
Производство меди в Перу в феврале увеличилось на 5,4% относительно уровня аналогичного месяца прошлого года, составив 178,283 тыс. т, сообщило Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Перу. Это самый медленный темп роста за последние два года, и он вызван ущербом инфраструктуре страны, нанесенной ливнями: из-за них уничтожено большое количество дорог в Перу.
Стоит отметить, что по итогам 2016 г. в Перу было выпущено 2,35 млн т меди или на 38,4% выше уровня 2015 г.
Производство же цинка в феврале выросло на 1,92% до 108,752 тыс. т, зато свинца упало на 14% до 21,539 тыс. т, олова - на 15,75% до 1,253 тыс. т, передает metalinfo.ru.