Россия и Египет обсудили перспективы расширения промышленной кооперации

19 апреля 2017 г. состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Государственным министром военной промышленности Египта Мухамедом Аль-Ассаром. Стороны подвели итоги 4-го заседания Промышленной группы Совместной Российско-Египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также обсудили перспективные направления сотрудничества и ход реализации совместных проектов.



Заседание Группы состоялось в этот же день под председательством первого заместителя Министра промышленности и торговли Глеба Никитина и Мухамеда Аль Ассара. По итогам обсуждения Стороны высоко оценили уровень взаимодействия между двумя странами и выразили надежду на то, что деятельность созданной группы позитивно повлияет на взаимодействие двух стран не только в оборонной, но и гражданской промышленности.



«Мы намерены продолжать эффективное взаимодействие во всех сферах. Министерство военной промышленности Египта работает в тесной кооперации с различными предприятиями гражданского сектора, в частности, в области железнодорожного машиностроения, металлургической, фармацевтической, пищевой промышленности. В этом контексте Промышленная группа остается эффективным механизмом двустороннего сотрудничества и содействует развитию перспективных совместных проектов, в том числе, в гражданских отраслях промышленности» - отметил Денис Мантуров.



Министры обсудили вопросы наращивания поставок российской автомобильной техники для нужд заинтересованных египетских ведомств, а также организации на территории Египта производства грузовиков, автобусов, автомобилей скорой помощи и специальной техники, строительства объектов хранения и переработки зерна, реконструкции и модернизации металлургических предприятий, а также сверили часы по ходу реализации совместного проекта создания Российской промышленной зоны в Египте, которую предполагается разместить в районе г. Порт-Саид Восточный.



«Хотел бы подчеркнуть, что создание РПЗ в Египте является одним из стержневых проектов нашего сотрудничества в промышленной сфере. Мы заинтересованы в локализации на территории РПЗ экономически жизнеспособных и рентабельных проектов с понятной структурой финансирования, способных быть востребованными на рынке Египта и за его пределами. Продолжается работа над текстом межправительственного соглашения о создании и обеспечении условий деятельности РПЗ, на подписание которого мы планируем выйти к очередному заседанию межправительственной комиссии в сентябре 2017 г.» - сообщил Денис Мантуров.



Стороны подтвердили, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.