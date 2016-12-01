Росстандартом утверждена методика проведения отзывов продукции с рынка

Фоторепортаж
20 апреля 2017, 15:13
Рубрика: Россия
Метки: РОССТАНДАРТ
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены Методические рекомендации по разработке и реализации программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технических регламентов.
Методические рекомендации разработаны в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон) и технических регламентов Таможенного союза.
Документ упорядочивает процедуры по реализации положений статей 37, 38, 39 Федерального закона, регулирующих взаимоотношение органов государственного надзора с изготовителями в случаях получения информации о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, а также направлен на:
- построение принципиальной схемы действий в случае необходимости проведения отзывных кампаний;
- достижение эффективной работы механизмов выявления небезопасной продукции, локализации распространения продукции, изъятия продукции, координации действий Росстандарта и организаций;
- унификацию оформления документов о проведении отзывных кампаний.
Ранее, в 2016 году Росстандартом были утверждены Методические рекомендаций по разработке и реализации программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приказ № 847).