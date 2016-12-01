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Отраслевые новости: Россия

Росстандартом утверждена методика проведения отзывов продукции с рынка

Росстандартом утверждена методика проведения отзывов продукции с рынка

20 апреля 2017, 15:13
Рубрика: Россия
Метки: РОССТАНДАРТ

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Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены Методические рекомендации по разработке и реализации программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технических регламентов.

Методические рекомендации разработаны в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон) и технических регламентов Таможенного союза.

Документ упорядочивает процедуры по реализации положений статей 37, 38, 39 Федерального закона, регулирующих взаимоотношение органов государственного надзора с изготовителями в случаях получения информации о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, а также направлен на:

- построение принципиальной схемы действий в случае необходимости проведения отзывных кампаний;

- достижение эффективной работы механизмов выявления небезопасной продукции, локализации распространения продукции, изъятия продукции, координации действий Росстандарта и организаций;

- унификацию оформления документов о проведении отзывных кампаний.

Ранее, в 2016 году Росстандартом были утверждены Методические рекомендаций по разработке и реализации программы мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приказ № 847).

Компания: Росстандарт
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