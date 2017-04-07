 
Подписаться на новости
Новости компаний

СУПР приглашает на международную выставку "СВЯЗЬ-2017"

СУПР приглашает на международную выставку СВЯЗЬ-2017

20 апреля 2017, 16:52
Рубрика: Новости компаний
Метки: СВЯЗЬ-2017, СУПР

Обсудить на форуме

264 просмотра

 Уважаемые партнеры!

Компания СУПР ежегодно принимает участие в международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ». 2017 год не станет исключением. Выставка «СВЯЗЬ» традиционно пройдет на территории ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) с 25 по 28 апреля.

Наши сотрудники будут ждать встречи с Вами на стенде №82В10, расположенном в павильоне 8, зал 2.

Выставка «СВЯЗЬ» открыта для посещения:

25-27 апреля – с 10:00 до 18:00;
28 апреля – с 10:00 до 16:00.

Вход бесплатный.

Вы можете договориться о встрече с представителем компании СУПР удобное для Вас время – просто напишите своему персональному менеджеру или, если Вы еще не являетесь нашим партнером, напишите специалистам отдела продаж на info@supr.ru (в теме письма укажите: «Встреча на «СВЯЗЬ-2017»).

Рекомендуем Вам заранее пройдите On-line регистрацию на выставку «СВЯЗЬ-2017», чтобы сэкономить свое время. После регистрации, Вам на указанный e-mail придет электронный билет, который необходимо распечатать.

Адрес проведения выставки: «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14 (м. «Выставочная», «Деловой центр»).

До встречи на «СВЯЗИ»!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО СУПР
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!