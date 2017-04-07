СУПР приглашает на международную выставку "СВЯЗЬ-2017"

Фоторепортаж с экспозиции
20 апреля 2017, 16:52
Рубрика: Новости компаний
Метки: СВЯЗЬ-2017, СУПР
Уважаемые партнеры!
Компания СУПР ежегодно принимает участие в международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ». 2017 год не станет исключением. Выставка «СВЯЗЬ» традиционно пройдет на территории ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) с 25 по 28 апреля.
Наши сотрудники будут ждать встречи с Вами на стенде №82В10, расположенном в павильоне 8, зал 2.
Выставка «СВЯЗЬ» открыта для посещения:
25-27 апреля – с 10:00 до 18:00;
28 апреля – с 10:00 до 16:00.
Вход бесплатный.
Вы можете договориться о встрече с представителем компании СУПР удобное для Вас время – просто напишите своему персональному менеджеру или, если Вы еще не являетесь нашим партнером, напишите специалистам отдела продаж на info@supr.ru (в теме письма укажите: «Встреча на «СВЯЗЬ-2017»).
Рекомендуем Вам заранее пройдите On-line регистрацию на выставку «СВЯЗЬ-2017», чтобы сэкономить свое время. После регистрации, Вам на указанный e-mail придет электронный билет, который необходимо распечатать.
Адрес проведения выставки: «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14 (м. «Выставочная», «Деловой центр»).
До встречи на «СВЯЗИ»!
27.12.2016 г. 29-я международная выставка СВЯЗЬ-2017
14.04.2017 г. "Микролинк-связь" научит видеонаблюдению
|
09.02.2017 г. "ТРАНСВОК" примет участие в выставке СВЯЗЬ