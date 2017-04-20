Тестирование энергопринимающих устройств покупателей с ценозависимым потреблением в марте продемонстрировало полное выполнение обязательств по разгрузке

Для обеспечения тестирования покупателей с ценозависимым снижением потребления (ЦЗСП) 29.03.2017 в период с 6 по 13 час включительно было осуществлено ценозависимое снижение объема покупки электрической энергии в соответствии с действующими требованиями. В период проведения тестирования покупателей с ценозависимым потреблением плановый объем потребления (торговый график) был снижен на величину от 44 до 64 МВт*ч.

Фактическое снижение потребления во все часы тестирования превышало требуемое, таким образом обязательства по снижению потребления в марте исполнены на 100%. Отчет о функционировании ЦЗСП в марте опубликован здесь.