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Отраслевые новости: Энергетика

Тестирование энергопринимающих устройств покупателей с ценозависимым потреблением в марте продемонстрировало полное выполнение обязательств по разгрузке

Тестирование энергопринимающих устройств покупателей с ценозависимым потреблением в марте продемонстрировало полное выполнение обязательств по разгрузке

20 апреля 2017, 17:11
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Для обеспечения тестирования покупателей с ценозависимым снижением потребления (ЦЗСП) 29.03.2017 в период с 6 по 13 час включительно было осуществлено ценозависимое снижение объема покупки электрической энергии в соответствии с действующими требованиями. В период проведения тестирования покупателей с ценозависимым потреблением плановый объем потребления (торговый график) был снижен на величину от 44 до 64 МВт*ч.

Фактическое снижение потребления во все часы тестирования превышало требуемое, таким образом обязательства по снижению потребления в марте исполнены на 100%. Отчет о функционировании ЦЗСП в марте опубликован здесь.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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