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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Колэнерго" завершились соревнования профессионального мастерства подразделений по учету электрической энергии

В Колэнерго завершились соревнования профессионального мастерства подразделений по учету электрической энергии

20 апреля 2017, 14:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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В ходе соревнований команды производственных отделений «Северные электрические сети» и «Центральные электрические сети» продемонстрировали уровень  знаний действующих правил, инструкций и норм, регулирующих выполнение работ с приборами учета электроэнергии, и умение работать с базами данных, навыки по проверке технического состояния и схемы включения счетчиков электроэнергии. При прохождении этапов участники соревнований также оценили правильность программирования приборов учета, произвели замену прибора учета и настройку устройства сбора и передачи данных, а также провели работы по выявлению хищений электроэнергии, классификации хищений, оформлению актов о неучтенном потреблении электроэнергии.
 
По результатам семи этапов соревнований судейская бригада присудила победу команде ПО «Северные электрические сети».
 
Главный судья соревнований, заместитель директора филиала «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев отметил, что работа по учету электроэнергии требует от специалистов постоянного совершенствования профессиональных навыков. «Мы с вами видим, как быстро меняется в техническом плане это направление, появляются качественно новые интеллектуальные приборы и оборудование, без знания которых сегодня невозможно работать эффективно», - подчеркнул Алексей Лебедев.
 
Соревнования для специалистов по учету электрической энергии прошли в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») впервые.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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