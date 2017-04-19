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Пресс-релизы

В Курганской области начался второй этап цифровизации сельских сетей связи

В Курганской области начался второй этап цифровизации сельских сетей связи

20 апреля 2017, 14:49
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» приступил ко второму этапу работ по реконструкции и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Курганской области.

В 2017 году в рамках проекта «Модернизация сельских сетей связи» связистам предстоит заменить на современные цифровые станции 68 аналоговых и квазиэлектронных АТС во всех районах Курганской области. Переключения начнутся с апреля и завершатся к концу 2017 года.

За два календарных месяца до начала работ абонентам будут направлены уведомления о смене номера. Ближе к дате непосредственного переключения будет проведен «обзвон» абонентов посредством автоинформатора. Все технические работы будут проведены на станционном и линейном оборудовании, поэтому присутствие абонентов дома не потребуется.

Благодаря цифровизации сети и оборудования еще у более 33 500 жителей Зауралья улучшится качество телефонной связи, возрастет точность соединения и качество голосового сигнала, появится доступ к автоматической системе повременного учета соединений, что дает возможность тарифицировать разговоры и выбирать тарифный план. Кроме того, ввод нового оборудования позволит абонентам-юридическим лицам подключить виртуальную АТС и создать эффективную телефонию для собственного офиса или производства, позволяя значительно экономить на междугородной и международной связи.

Напомним, в июне 2016 года «Ростелеком» приступил к активной модернизации одного из самых надежных средств коммуникации – стационарной телефонии. В рамках программы «Модернизация сельских сетей связи» в прошлом году 150 аналоговых и квазиэлектронных АТС в 23 муниципальных районах региона были переведены современные цифровые станции, у более 30 000 сельчан появилась возможность получения услуги связи на более высоком современном уровне.

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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