В гостях у солнца побывали 22 орских десятиклассника

Фоторепортаж
20 апреля 2017, 13:58
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Орская солнечная фотоэлектрическая станция им. А. Влазнева – красивейший объект альтернативной энергетики и настоящая достопримечательность города. Вчера она вновь встречала гостей: учащиеся орской школы №28 побывали на станции и узнали, как солнце вырабатывает энергию.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Экология России», направленного на просвещение молодежи, ознакомлении с экологически чистыми, природоохранными технологиями. Экскурсоводом для ребят по традиции выступил начальник станции Сергей Алексеев.
День выдался ясным, поэтому наглядная иллюстрация производства солнечной энергии удалась как нельзя лучше. Пред взором ребят раскинулась небесная гладь фотоэлектрических панелей – элементов, преобразующих солнечную энергию в электрический ток. В оперативном пункте гостям продемонстрировали автоматизированную систему управления. А также участники экскурсии своими глазами увидели данные выработки электрической энергии станции на текущую дату, которая составила 20,957 МВт.
Сергей Алексеев рассказал и о второй очереди станции, пуск которой в эксплуатацию состоится уже совсем скоро. Расширение позволит увеличить мощность объекта до 40 МВт.