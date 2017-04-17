 
Подписаться на новости
Новости компаний

Внимание, новинка: обновленная линейка светодиодных светильников ДСП

Внимание, новинка: обновленная линейка светодиодных светильников ДСП

20 апреля 2017, 13:48
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

Обсудить на форуме

240 просмотров

В рамках обновления ассортимента светотехнической продукции для промышленного освещения Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку пыле-влагозащищенных светодиодных светильников ДСП.

Новая линейка светильников ДСП включает 4 модели двух мощностей 18 и 36Вт и двух цветовых температур 4500К и 6500К. Светильники поддерживают возможность подключения в линию: 18 Вт — до 5 шт. и 36 Вт — до 10шт., что особенно удобно в процессе их эксплуатации.

Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Надежная защита по классу IP65 определяется конструкцией светильников с использованием долговечного уплотнителя. Ударопрочный пластик корпуса обеспечивает антивандальные свойства светильников. Плафон выполнен из матового поликарбоната с оптимальным рассеиванием светового потока.

Монтаж светильника можно производить непосредственно на поверхность потолка, стены, или на подвесах. В комплект поставки светильников ДСП входят все необходимые для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).

Энергосбережение, длительный срок службы, отсутствие дополнительных эксплуатационных расходов на замену ламп, привлекательная цена делают светильники серии ДСП хорошей альтернативой традиционным светильникам ЛСП.

Технические характеристики светодиодных светильников ДСП:

  • Степень защиты от влаги и пыли: IP65;
  • Потребляемая мощность: 18 и 36 Вт;
  • Цветовая температура: 4500К и 6500К;
  • Световой поток: 1440 и 2880 Лм;
  • Коэффициент мощности: не менее 0,9;
  • Коэффициент пульсации: не более 5%;
  • Диапазон входных напряжений: от 200В до 240В;
  • Срок службы: не менее 30 000 ч;
  • Способ установки: настенно-потолочный накладной, подвесной;
  • Гарантия: 3 года.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!