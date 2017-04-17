Внимание, новинка: обновленная линейка светодиодных светильников ДСП

Фоторепортаж
20 апреля 2017, 13:48
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках обновления ассортимента светотехнической продукции для промышленного освещения Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку пыле-влагозащищенных светодиодных светильников ДСП.
Новая линейка светильников ДСП включает 4 модели двух мощностей 18 и 36Вт и двух цветовых температур 4500К и 6500К. Светильники поддерживают возможность подключения в линию: 18 Вт — до 5 шт. и 36 Вт — до 10шт., что особенно удобно в процессе их эксплуатации.
Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Надежная защита по классу IP65 определяется конструкцией светильников с использованием долговечного уплотнителя. Ударопрочный пластик корпуса обеспечивает антивандальные свойства светильников. Плафон выполнен из матового поликарбоната с оптимальным рассеиванием светового потока.
Монтаж светильника можно производить непосредственно на поверхность потолка, стены, или на подвесах. В комплект поставки светильников ДСП входят все необходимые для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).
Энергосбережение, длительный срок службы, отсутствие дополнительных эксплуатационных расходов на замену ламп, привлекательная цена делают светильники серии ДСП хорошей альтернативой традиционным светильникам ЛСП.
Технические характеристики светодиодных светильников ДСП: