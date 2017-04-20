"Хабаровские электрические сети" готовятся к весенним паводкам

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
20 апреля 2017, 17:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки вблизи объектов электроэнергетики попадающих в зоны возможного подтопления.
По информации ГУ МЧС в Хабаровском крае существуют три района подверженные риску подтоплений. К ним относятся район имени Лазо, Ванинский и Николаевский районы. По данным многолетних наблюдений в данных районах, на участках рек Хор, Турмин и Амур существует вероятность образования ледовых заторов, что создает угрозу подтопления жилых домов и энергообьектов.
- На сегодняшний день в филиале разработаны мероприятия по обеспечению надёжной и безаварийной работы оборудования, предупреждению аварийных ситуаций, в соответствии с которыми проводятся мероприятия по защите энергообъектов попадающих в зоны возможного наводнения, - говорит заместитель главного инженера «Хабаровских электрических сетей» Валерий ЛИХАНОВ. - Подготовлен аварийный запас необходимых материалов и оборудования, ведутся осмотры воздушных линий и трансформаторных подстанций. Для эффективного реагирования на внештатные ситуации обеспечена оперативная связь с местными гидрометеорологическими службами, органами власти и управления.