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Отраслевые новости: Энергетика

"Хабаровские электрические сети" готовятся к весенним паводкам

Хабаровские электрические сети готовятся к весенним паводкам

20 апреля 2017, 17:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки вблизи объектов электроэнергетики попадающих в зоны возможного подтопления.

По информации ГУ МЧС в Хабаровском  крае существуют три района подверженные риску подтоплений. К ним относятся район имени Лазо, Ванинский и Николаевский районы.  По данным многолетних наблюдений в данных районах, на участках рек Хор, Турмин и Амур существует вероятность образования ледовых заторов, что создает угрозу подтопления жилых домов и энергообьектов.

- На сегодняшний день в филиале разработаны мероприятия по обеспечению надёжной и безаварийной работы оборудования, предупреждению аварийных ситуаций, в соответствии с которыми проводятся мероприятия по защите энергообъектов попадающих в зоны возможного наводнения, - говорит заместитель главного инженера «Хабаровских электрических сетей» Валерий ЛИХАНОВ. - Подготовлен аварийный запас необходимых материалов и оборудования, ведутся осмотры воздушных линий и трансформаторных подстанций. Для эффективного реагирования на внештатные ситуации обеспечена оперативная связь с местными гидрометеорологическими службами, органами власти и управления.

Компания: АО "ДРСК"
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