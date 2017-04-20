Жителю Биробиджана дали реальный срок за кражу энергооборудования

Фоторепортаж
20 апреля 2017, 14:43
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Биробиджанский городской суд вынес приговор жителю Биробиджана за попытку совершить кражу с территории филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы. Учитывая, что Стрельников М.А. имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление, суд приговорил его к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
По словам начальника службы безопасности филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» Евгения ЖОРОВА, в сентябре 2016 года обвиняемый Стрельников М.А. незаконно проник на территорию филиала «ЭС ЕАО» с целью совершения кражи имущества, принадлежащего энергокомпании. В результате проникновения, злоумышленник похитил 10 металлических уголков, находящихся в собственности предприятия. Однако реализовать похищенное имущество Стрельникову не удалось, так как он был задержан дежурными охранниками и доставлен в полицию.
Руководство филиала «ДРСК» «ЭС ЕАО» выразило благодарность персоналу охраны за слаженные действия и профессионализм, проявленные в поимке нарушителя.