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Отраслевые новости: Энергетика

За системную работу по развитию человеческого капитала АО "СО ЕЭС" признано стратегическим партнером Министерства образования и науки РФ

За системную работу по развитию человеческого капитала АО СО ЕЭС признано стратегическим партнером Министерства образования и науки РФ

20 апреля 2017, 14:59
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Проект АО «СО ЕЭС» «Профессиональное образование студентов электроэнергетических специальностей» вошел в число призеров IV Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее».

Всероссийский конкурс лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее» организован Министерством образования и науки Российской Федерации в целях развития партнерства между образовательными организациями всех уровней, работодателями и органами государственной власти. Проведение конкурса является частью целенаправленной работы Министерства образования и науки РФ по совершенствованию профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений.

Системный оператор получил награду в номинации «Социальный партнер», в которой рассматривались лучшие практики сотрудничества работодателей с образовательными организациями. Компанией создана и с 2007 года успешно реализуется система непрерывной подготовки студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в восьми вузах-партнерах. Эта система включает в себя формирование групп целевой профессиональной ориентации на базе 1–4 курсов бакалавриата и обучение магистрантов 1-2 курсов по четырем специализированным образовательным программам.

Программы сочетают базовое обучение по предметам профильной кафедры и углубленную профессиональную подготовку. Специализированные программы разработаны с учетом специфики компании специалистами технологического блока АО «СО ЕЭС» совместно с преподавателями вузов-партнеров. С 2007 года обучение по специализированным программам АО «СО ЕЭС» прошли 373 студента, 183 – трудоустроены в Системный оператор, более 170 молодых специалистов работают на предприятиях электроэнергетики.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялись в рамках Московского международного салона образования 14 апреля 2017 года. В награждении принял участие заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов. Усилия АО «СО ЕЭС» по выстраиванию системы работы со школами и вузами на всей территории Российской Федерации были удостоены высокой оценки Министерства образования и науки РФ, которое присвоило компании статус стратегического партнера.

Образовательные проекты АО «СО ЕЭС» и Фонда «Надежная смена», такие как комплексная программа профессиональной подготовки «Школа-вуз-предприятие» и ежегодный образовательный форум «Энергия молодости», ранее неоднократно отмечались призовыми местами в рамках Всероссийского конкурса «Создавая будущее».

Компания: АО "СО ЕЭС"

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