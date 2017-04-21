Александр Новак провел первое заседание организационного комитета форума "Российская энергетическая неделя"

Фоторепортаж
21 апреля 2017, 14:50
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совместно с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым провели первое заседание организационного комитета по подготовке международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (далее – Форум, РЭН), в котором приняли участие представители подразделений Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств, крупнейших энергетических компаний и Правительства Москвы.
Форум пройдет в Москве в период с 4 по 7 октября т.г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 2026-р. Оператором Форума выступит Фонд «Росконгресс».
Открывая заседание, председатель оргкомитета Форума Александр Новак отметил: «Уверен, что Российская энергетическая неделя сможет быстро найти свое место в календаре международных мероприятий в соответствии с ролью нашей страны в мировой энергетике. Такая площадка необходима ТЭКу, необходима нашим компаниям и экспертам. Уже в этом году РЭН станет самым важным и крупным мероприятием в России по энергетической тематике».
По итогам обсуждения было принято решение об утверждении 6-ти основных направлений деловой программы Форума и плана его подготовки с участием крупнейших энергетических компаний. На полях Форума пройдут заседания министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), ряда правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. и другие мероприятия. Часть мероприятий по тематике развития газовой отрасли Форума будет синхронизирована с программой Международного газового форума, который состоится в Санкт-Петербурге.
Рабочая группа по подготовке деловой программы под руководством заместителя председателя оргкомитета – заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына в мае и июне рассмотрит поступающие предложения научных и деловых кругов, федеральных и региональных органов власти, экспертов.
Следующее заседание оргкомитета РЭН состоится 31 мая т.г. на полях Петербургского международного экономического форума.