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Чемпионат по электромонтажу WorldSkills Russia набирает обороты

Электромонтаж-2017, Электро-2017, WorldSkills Russia

Международная отраслевая выставка «Электро-2017» вновь стала площадкой  для проведения Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции «Электромонтажные работы». Чемпионат, организатором которого выступает Группа компаний IEK, с успехом стартовал в «Экспоцентре» в прошлом году на «Электро-2016» и вызвал большой интерес.

На этот раз в состязании участвовали двенадцать молодых сотрудников крупнейших промышленных предприятий России – «Евраз», «Группа ГАЗ», «Норникель», «Роснефть», «Ямалкоммунэнерго», ПО «Маяк» (ГК «Росатом»), Московский завод приводной техники.

На протяжении четырех дней участники соревновались в мастерстве сборки схем управления двигателем и управлении освещением, демонстрировали свои навыки в области программирования управления электродвигателем и освещением.

Чемпионат завершился в последний день работы выставки «Электро-2017» награждением победителей памятными медалями и почетными дипломами.

Отраслевой чемпионат по электромонтажу входит в систему чемпионатов WorldSkills и является отборочным чемпионатом, дающим право квалифицироваться для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech.

Впервые в рамках WorldSkills Russia состоялись соревнования детей по электромонтажу. Рядом с молодыми рабочими электросхему на реальном электротехническом оборудовании собирали школьники в возрасте 14–17 лет из Москвы и Подмосковья.

Для посетителей чемпионата была создана специальная зона TrySkills, на которой любой желающий мог попробовать свои силы в  электромонтаже.

Ключевым мероприятием чемпионата и выставки «Электро-2017» стал Всероссийский конгресс «Электромонтаж 2017: технологии инновационного развития».

Организаторы отраслевого чемпионата WorldSkills Russia уверены, что проведение соревнований между промышленными и монтажными компаниями в рамках крупнейшей отраслевой российской выставки «Электро» не только дает возможность показать при выполнении конкурсного задания лучшие мировые практики электромонтажа, но и стимулирует интерес к самой востребованной во всех отраслях российской экономики рабочей профессии.

Компания: Электро

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