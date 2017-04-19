Чемпионат по электромонтажу WorldSkills Russia набирает обороты

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
21 апреля 2017, 16:36
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-2017, ЭЛЕКТРО-2017, WorldSkills Russia
Международная отраслевая выставка «Электро-2017» вновь стала площадкой для проведения Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции «Электромонтажные работы». Чемпионат, организатором которого выступает Группа компаний IEK, с успехом стартовал в «Экспоцентре» в прошлом году на «Электро-2016» и вызвал большой интерес.
На этот раз в состязании участвовали двенадцать молодых сотрудников крупнейших промышленных предприятий России – «Евраз», «Группа ГАЗ», «Норникель», «Роснефть», «Ямалкоммунэнерго», ПО «Маяк» (ГК «Росатом»), Московский завод приводной техники.
На протяжении четырех дней участники соревновались в мастерстве сборки схем управления двигателем и управлении освещением, демонстрировали свои навыки в области программирования управления электродвигателем и освещением.
Чемпионат завершился в последний день работы выставки «Электро-2017» награждением победителей памятными медалями и почетными дипломами.
Отраслевой чемпионат по электромонтажу входит в систему чемпионатов WorldSkills и является отборочным чемпионатом, дающим право квалифицироваться для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech.
Впервые в рамках WorldSkills Russia состоялись соревнования детей по электромонтажу. Рядом с молодыми рабочими электросхему на реальном электротехническом оборудовании собирали школьники в возрасте 14–17 лет из Москвы и Подмосковья.
Для посетителей чемпионата была создана специальная зона TrySkills, на которой любой желающий мог попробовать свои силы в электромонтаже.
Ключевым мероприятием чемпионата и выставки «Электро-2017» стал Всероссийский конгресс «Электромонтаж 2017: технологии инновационного развития».
Организаторы отраслевого чемпионата WorldSkills Russia уверены, что проведение соревнований между промышленными и монтажными компаниями в рамках крупнейшей отраслевой российской выставки «Электро» не только дает возможность показать при выполнении конкурсного задания лучшие мировые практики электромонтажа, но и стимулирует интерес к самой востребованной во всех отраслях российской экономики рабочей профессии.