 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

"Дальневосточная энергетическая компания" предупредила УК и ТСЖ об ограничении электроснабжения домов Владивостока из-за долгов

Дальневосточная энергетическая компания предупредила УК и ТСЖ об ограничении электроснабжения домов Владивостока из-за долгов

21 апреля 2017, 15:31
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

Обсудить на форуме

148 просмотров

 ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро» уведомило 89 управляющих компаний и ТСЖ Владивостока об ограничении электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов из-за накопленных долгов. В список включены 316 домов. Долг управляющих компаний и ТСЖ перед Владивостокским расчетно-контрольным центром «Дальэнергосбыта» - филиала ДЭК за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования, составляет более 8 миллионов рублей.

Если управляющие организации и ТСЖ не начнут рассчитываться за электропотребление лифтов, подъездов, то обслуживаемые ими многоквартирные дома останутся без электроснабжения мест общего пользования. Согласно правилам полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденным правительством РФ, ДЭК вправе применить такие меры, если оплата за поставленную услугу не поступает до 20-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищного кодекса РФ, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание общего имущества дома. Таким образом, объем электроэнергии, потребленной в местах общего пользования, предъявляется к оплате жителям исполнителями коммунальных услуг.

Компания: ПАО "ДЭК"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!