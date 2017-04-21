Энергетики Ингушетии через суд взыскивают около 60 млн рублей с должников

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, СУД
Филиал МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») продолжает работу по снижению дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из ее важнейших составляющих является претензионно-исковая деятельность.
В первом квартале 2017 г. предприятие направило в суды 1 340 исковых заявлений о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в том числе и неустойку, на общую сумму 59,5 млн рублей. На принудительное исполнение в службу судебных приставов переданы 900 исполнительных листов на общую сумму 11,1 млн рублей.
Дефицит денежных средств, вызванный неплатежами, ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей республики, поскольку средства, полученные филиалом за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности – ремонтную и инвестиционную программы.
- Снижение уровня дебиторской задолженности является одним из приоритетных направлений работы, - отметил директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев. - Взыскиваемые с неплательщиков средства идут на улучшение материально-технической базы предприятия и дальнейшего обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей Ингушетии.