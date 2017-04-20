Глава "Россетей": Общая задача энергетиков и потребителей Новгородской области – эффективная загрузка энергосистемы

Олег Бударгин провел совещание с руководством МРСК Северо-Запада, производителями электрооборудования и крупнейшими потребителями региона.



Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин в Великом Новгороде провел рабочее совещание с руководством МРСК Северо-Запада и филиала «Новгородэнерго». Во встрече приняли участие представители крупнейших потребителей электроэнергии и застройщиков региона, а также производители электрооборудования.



Открывая совещание, глава «Россетей» отметил, что в Северо-Западном федеральном округе последние несколько лет происходит устойчивый рост энергопотребления, а значит, Новгородская область имеет потенциал для экономического развития: «В советское время в регионе было развито производство электротехнического оборудования. Сегодня есть все предпосылки и возможности для организации здесь новых производств. Мы заинтересованы в том, чтобы наше оборудование эксплуатировалось на полную мощность. А с ростом потребления будет снижаться нагрузка на тарифы. При этом нашей общей задачей с потребителями и представителями бизнеса является эффективное планирование и перераспределение нагрузок на электрические сети региона».



По словам генерального директора МРСК Северо-Запада Александра Летягина, полученная компанией прибыль от передачи электроэнергии позволяет увеличивать инвестиционную программу: «Сегодня в каждом регионе ответственности мы ведем реконструкцию двух-трех подстанций, в Новгородской области строим четыре новых подстанции. Учитывая неоднородную загрузку сетей – вблизи областного центра она составляет более 75 процентов, на периферии же менее 20 – мы синхронизируем работу с новыми потребителями. Для нас важна обратная связь, и мы готовы работать индивидуально с каждым потребителем, предлагать лучшие условия по технологическому присоединению».



В МРСК Северо-Запада реализуется «дорожная карта», которая позволит сократить до 90 дней время технологического присоединения потребителей до 150 кВт. Введен и функционирует единый портал электросетевых услуг, позволяющий получить необходимые консультации, подать заявку на техприсоединение и рассчитать его стоимость. В конце года планируется внедрение электронной цифровой подписи, что даст заявителям возможность получать полный комплекс услуг, от подачи заявки до получения комплекта документов, через электронный портал. – рассказал на встрече Александр Летягин.



Говоря о развитии сетей Новгородской области, Олег Бударгин обратился к поставщикам и производителям электроооборудования: «В наших планах – обновление распредсетей в регионе, внедрение «умных» сетей на уровне РЭСов. Уже сегодня производители страны могут полностью обеспечивать энергетиков продукцией для передачи электроэнергии. При этом ваше оборудование должно отвечать ключевым требованиям: быть надежным, энергоэффективным, безопасным для персонала и населения, а также оказывать минимальное воздействие на окружающую среду».



Во время совещания прозвучало предложение о сотрудничестве сетевой компании и производителей в вопросах утилизации аккумуляторных батарей при модернизации накопителей электроэнергии. По словам специалистов, такой взаимовыгодный подход минимизирует риски для экологии, урегулирует оборот тяжелых металлов (свинца), а также снизит стоимость реконструкции объектов.