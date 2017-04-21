Импортозамещение в нефтегазовой сфере идет опережающими темпами

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков принял участие в работе сессии «Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, локализация производств и экспортный потенциал российского ТЭК» в рамках Национального нефтегазового форума в Москве.



По итогам 2016 года доля импорта в нефтегазовом машиностроении составила 45,5% при плановом значении в 56%. Замглавы Минпромторга рассказал в своем выступлении о ключевых инструментах поддержки импортозамещающих проектов в ТЭК и основных принципах выстраивания коммуникаций между промышленностью и энергетикой.



"В успешной реализации проектов импортозамещения в ТЭК важную роль сыграло создание соответствующих профильных департаментов в нефтегазовых компаниях и делегирование их представителей на роль руководителей экспертных групп по развитию технологий и оборудования. Этот опыт мы хотим сейчас распространить и на другие направления, например в энергетическое машиностроение", – сказал Василий Осьмаков.



Он подчеркнул, что министерство всегда готово подставлять инвестиции нашим компаниям, в связи с чем в последние годы был запущена широкая линейка инструментов поддержки проектов в нефтегазовом комплексе.



"Через разные механизмы, включая Фонд развития промышленности, мы поддержали около 30 проектов по выпуску нового оборудования для предприятий ТЭК на сумму более 3,5 млрд рублей. С нефтегазовой сферой напрямую связаны два из восьми подписанных на сегодняшний день специальных инвестиционных контрактов. Кроме того, во многом под задачи топливно-энергетического комплекса был создан новый инструмент поддержки – субсидирование части затрат на производство и реализацию пилотных партий высокотехнологичной продукции. Промышленным предприятиям компенсируется до 50% понесенных издержек", – отметил замминистра.



Василий Осьмаков добавил, что отдельная большая работа ведется по шельфовой тематике. Например, в рамках Национальной технологической инициативы планируется реализовать проект по созданию первого в России цифрового подводно-добычного комплекса. Продвижению инновационных разработок в нефтегазовой сфере способствует также совместная программа Минпромторга России и Минобрнауки России по созданию инжиниринговых центров на базе ведущих вузов страны.