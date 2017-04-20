 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Кирилл Молодцов принял участие в работе Национального нефтегазового форума – 2017

Кирилл Молодцов принял участие в работе Национального нефтегазового форума – 2017

21 апреля 2017, 10:25
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, НЕФТЕГАЗ-2017

Обсудить на форуме

20 просмотров

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов принял участие в работе Национального нефтегазового форума – 2017.

В ходе первой сессии форума, посвященной стратегии научно-технологического развития нефтегазовой отрасли России, заместитель Министра обозначил глобальные вызовы и новые точки роста в нефтегазовой отрасли. «Мы наблюдаем технологические прорывы, которые сегодня происходят или намечаются в нефтегазовой отрасли.  В частности, складывается ситуация, что на рынке может быть предложен большой объем сланцевого газа, и нам необходимо учитывать эту тенденцию. Роль российского газа будет увеличиваться, но и конкуренция будет расти. Кроме того, мы должны повышать энергоэффективность, и эту задачу мы заложили, том числе, в программу импортозамещения», - сказал Кирилл Молодцов.

В рамках «круглого стола», посвященному анализу основных направлений генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей, заместитель Министра подчеркнул: «Генсхемы развития газовой и нефтяной отраслей должны быть доработаны до конца 2017 года, представлены в Правительство РФ и станут основным вектором развития нефтяной и газовой отраслей».

Также Кирилл Молодцов в рамках работы форума выступил модератором сессии «Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, локализация производств и экспортный потенциал российского ТЭК», осмотрел международную выставку «Нефтегаз 2017» и наградил лауреатов конкурса молодых специалистов ТЭК «Лучший по профессии».

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!