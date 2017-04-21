Коми филиал "Т Плюс" присоединился к всероссийской акции "Неделя без турникетов"

С 17 по 23 апреля в России проходит акция «Неделя без турникетов». Ее цель – дать школьникам и студентам возможность познакомиться с работой предприятий различных отраслей экономики, помочь с выбором будущей профессии. В этом году к акции впервые присоединился Коми филиал «Т Плюс», пригласив на свои энергобъекты несколько сотен ребят. Количество желающих оказалось настолько велико, что в режиме «без турникетов» предприятия филиала решили действовать не одну неделю, а весь апрель.



Около 100 учеников школ из Сосногорска и Нижнего Одеса на этой неделе знакомятся с работой Сосногорской ТЭЦ. Сотрудники станции проводят экскурсии по котельному и турбинному отделению, электрическому и химическому цехам, рассказывают об основных теплоэнергетических специальностях. «Очень важно, чтобы дети видели и понимали, как много труда вложено в процесс производства энергии и как важно ее беречь. Надеемся, что в будущем кто-то из экскурсантов захочет связать свою профессию с энергетикой», - говорит заместитель главного инженера СТЭЦ Андрей Гусятников.



На Интинской ТЭЦ в первой половине месяца побывали около 100 старшеклассников гимназии № 2. Ребята узнали об истории теплоснабжения города, увидели, откуда в их квартиры приходит горячая вода, с интересом понаблюдали за «превращениями» веществ в лаборатории химического цеха.



А сотрудники Ухтинских тепловых сетей в апреле не только принимают у себя юных экскурсантов, но и сами отправились в гости к школьникам. Теплоэнергетики проводят профориентационные встречи с учениками 8-11 классов шести школ. В роли лекторов выступают представители инженерных и рабочих профессий, руководитель профкома предприятия, молодые специалисты. Площадками для проведения экскурсий стали не только крупные городские, но и малые поселковые котельные Ухтинского района. Благодаря этому увидеть, откуда в их квартиры поступает тепло и горячая вода, смогут школьники Ухты, Ветлосяна, Шудаяга, Седъю, Водного. Общая аудитория, которая до конца месяца познакомится с деятельностью предприятия, приближается к полутысяче человек.



Напомним, в начале 2017 года в Коми филиале «Т Плюс» была разработана обширная программа по взаимодействию с учебными заведениями. Она охватывает не только школы, но и вузы, учреждения среднего профессионального образования. По словам инициатора программы, директора филиала Олега Грошева, республиканское подразделение Группы «Т Плюс» заинтересовано в раннем выявлении и последующем адресном профобучении кадров для своих предприятий. «Участие в подготовке молодых специалистов на всех этапах: от порфориентационной работы со школьниками до трудоустройства выпускников вузов и ссузов - является нашим кадровым и социальным приоритетом. Акция «Неделя без турникетов», которую мы реализуем впервые, показала высокую заинтересованность ребят и педагогов в общении с профессионалами-энергетиками, посещении производственных объектов. Мы планируем проводить подобные акции регулярно», - комментирует директор филиала «Коми» Группы «Т Плюс».