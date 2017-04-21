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Отраслевые новости: В мире

Linde и Силмашины согласуют с ЕК СП выпуска теплообменников для большого СПГ

Linde и Силмашины согласуют с ЕК СП выпуска теплообменников для большого СПГ

21 апреля 2017, 15:08
Рубрика: В мире
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, Linde AG

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Германская Linde AG и российское ПАО "Силовые машины" обратились в Еврокомиссию за разрешением (в упрощенном порядке) на создание совместного предприятия в России, которое на данный момент именуется как ООО "Линде Силовые машины", говорится в материалах регулятора.

ООО "Линде Силовые машины" будет заниматься инжинирингом, производством и распространением теплообменников из нержавеющей стали для установок сжижения природного газа, а также оказанием услуг по сервисному их обслуживанию; и будет работать преимущественно в России.

Как сообщалось, в июне один из двух мировых производителей теплообменников для крупнотоннажного СПГ германская Linde подписала соглашение с "Газпромом", "Салаватнефтемашем" и "Силовыми машинами" о создании производства теплообменников в России. Производство теплообменников для заводов крупнотоннажного СПГ - одна из редчайших специализаций в мировом машиностроении. В настоящее время этим занимаются две компании - американская APCI и германская Linde.

Источник: Интерфакс.

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