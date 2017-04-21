Литва запретила атомную энергию

Сейм Литвы декларировал готовность запретить импорт в страну электроэнергии "небезопасных АЭС". В первую очередь ограничения затронут строящуюся Белорусскую АЭС, которую Вильнюс считает "геополитическим проектом России, направленным против Литвы". Но энергосистемы Прибалтики, Белоруссии и РФ пока работают синхронно, и выделить выработку АЭС из общего потока импорта практически невозможно. Реально блокировать поставки можно лишь после отсоединения Литвы от единой энергосистемы, что Вильнюс хочет сделать к 2020 году.



Вчера Сейм (парламент) Литвы принял закон о защите национального энергорынка от электроэнергии "небезопасных АЭС третьих стран". Так Вильнюс, как и планировал, намерен предотвратить закупку электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).



Строящаяся по российскому проекту БелАЭС расположена в 20 км от границы с Литвой и в 50 км от Вильнюса, два блока по 1,2 ГВт должны быть запущены в 2018-2020 годах. Литва активно критикует строительство: например, президент страны Даля Грибаускайте в феврале назвала БелАЭС геополитическим проектом России, направленным против республики, и требовала всеми способами остановить проект и "защитить свой рынок электроэнергии". Сейм счел "небезопасными" все АЭС ближе 100 км от литовской границы (в эту зону также попадает проект строительства Балтийской АЭС в Калининградской области), а также те, при проектировании, строительстве или эксплуатации которых не соблюдались требования охраны природы, ядерной и радиационной безопасности, нарушались международные договоренности и конвенции. В законе прописаны требования проведения стресс-тестов АЭС в соответствии с требованиями МАГАТЭ, Еврокомиссии и ряда других регуляторов.



Новый закон требует сейчас применить "технические средства", позволяющие уменьшить объем поставок в Литву электроэнергии небезопасных АЭС. А к 2020 году, когда, как сказано в документе, литовская энергосистема будет синхронизирована с энергосистемой Европы, такие поставки вообще будут прекращены. К этому же сроку Вильнюс намерен отказаться от поставок электроэнергии через энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия, РФ, Эстония, Латвия, Литва), по которому сейчас идут перетоки между странами. БРЭЛЛ дает возможность экспорта электроэнергии из РФ в Прибалтику (в том числе через Белоруссию) и транзит в Калининградскую область, "Интер РАО" поставляет Вильнюсу около 3 млрд кВт ч в год. Но страны Балтии в последние годы заявляли о желании выйти из БРЭЛЛ (пока есть только кабель LitPol между Литвой и Польшей и энергомосты в Швецию и Финляндию). Не ясно, как технологически в рамках пока действующего БРЭЛЛ может происходить ограничение на перетоки энергии с небезопасных АЭС. Сейчас "Интер РАО" закупает объемы для экспорта на оптовом энергорынке РФ, где киловатт-часы обезличены, в случае ожидаемого создания единого энергорынка Белоруссии и России выработка БелАЭС также будет неотличима от "неатомной" электроэнергии.



В Минэнерго РФ и Белоруссии на запрос "Ъ" не ответили, в "Интер РАО" "Ъ" переадресовали в "Системный оператор ЕЭС" (СО, там отказались от комментариев) и к белорусской стороне. В "Росатоме" не комментируют политические решения соседних государств. В госкорпорации отметили, что российские АЭС прошли стресс-тесты по международной методике на основе рекомендаций МАГАТЭ. Строящиеся сейчас АЭС, в том числе Балтийская, Ленинградская АЭС-2, БелАЭС, изначально строятся с учетом "постфукусимских" требований по безопасности МАГАТЭ, добавили в "Росатоме". Проведение стресс-тестов в Европе шло после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.



Глава независимого издания AtomInfo.Ru Александр Уваров отмечает, что Минск ранее заявлял о намерении провести стресс-тесты БелАЭС в соответствии с международными нормами, с результатами которых "предстоит ознакомиться литовской стороне". По его мнению, ограничить поставки с "небезопасных АЭС" возможно лишь при условии, что "Литва и Белоруссия "разобьют" энергосистемы, поскольку в общем потоке отличить происхождение электроэнергии невозможно".



Источник: Коммерсант.

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