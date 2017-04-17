МРСК Сибири принимает участие в работе КЭФ-2017

Фоторепортаж
21 апреля 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
Сегодня и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов принял участие в работе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017).Четырнадцатый раз в столице Красноярского края встречаются тысячи гостей и партнёров, авторитетные эксперты, ведущие экономисты, бизнесмены из разных регионов России и зарубежных государств, руководители крупнейших компаний, представители власти и гражданского общества.
На площадках форума обсуждаются перспективы социально-экономического и технологического развития России на период до 2025 года, в частности, программа ускорения темпов роста национальной экономики. Основная тема первого дня - повестка российской экономики на ближайшие годы. Свои наработки представили эксперты из фонда «Центр стратегических разработок», аналитического центра «Проектный офис» и Экспертного совета. Также на площадке КЭФа состоялось обсуждение Комплексного плана действий Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы. Как и всегда, дискуссия прошла в открытом формате для участников и гостей форума.
Второй день был посвящен современным управленческим технологиям и их влиянию на повышение производительности труда в России. Участники обсудили, почему одни компании стремятся к внедрению новых подходов, другие – нет, рассмотрели причины большой разницы в производительности труда среди организаций одной отрасли, обратили особое внимание на то, что мешает бизнесу оптимизировать модель управления.