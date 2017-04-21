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Отраслевые новости: Россия

Медведев анонсировал запрет на импорт высокотехнологичной продукции

Медведев анонсировал запрет на импорт высокотехнологичной продукции

21 апреля 2017, 15:59
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал запрет на ввоз в Россию «целого ряда иностранной продукции» в ближайшие годы. Об этом он заявил в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. По словам Медведева, это одна из намеченных правительством «системных мер» для поддержки производства гражданского назначения на оборонных предприятиях.

Речь может идти о запрете на ввоз высокотехнологичной продукции: «космос, высокие медицинские технологии, авиастроение, сложные приборы, которые нужны в гражданском секторе», — сказал премьер. Всю эту продукцию, считает он, должны производить оборонные предприятия, а запреты на ввоз нужны, «просто чтобы поддержать своих». «Ничего особенно тут нет», — считает Медведев.

За счет помощи оборонной отрасли и запретов на ввоз товаров-конкурентов правительство надеется добиться увеличения гражданского производства на оборонных предприятиях до 30% в ближайшие годы.

Запреты будут вводиться «не в ущерб интересам отраслей и тем более граждан», об​​ещает Медведев. Но тем не менее они нужны, «чтобы поддержать свое производство», считает премьер.

Ранее, 19 апреля, в ходе выступления в Госдуме Дмитрий Медведев заявил, что экономика России развивается, несмотря на то, что ей «предсказывали катастрофу из-за океана». Он подчеркнул, что на Россию продолжали влиять санкции, однако страна «научилась использовать ситуацию» и вступила в «конкурентную борьбу за лидерство» как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Источник: РБК.

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