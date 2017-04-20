"Нижновэнерго" обеспечит электроснабжение удаленного пункта досмотра грузовиков к чемпионату мира по футболу

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЧМ-2018
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» начали реализацию комплекса мероприятий по технологическому присоединению удаленного центра досмотра грузового транспорта, следующего на стадион (Log Point).
Новый транспортный объект, необходимый для проведения на территории Нижегородской области чемпионата мира по футболу в 2018 г., появится в микрорайоне «Мещерское озеро» на ул. Сергея Акимова. Для обеспечения его электроснабжения специалисты «Нижновэнерго» выполнят строительство двухтрансформаторной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, а также двух линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ и одной ЛЭП 0,4 кВ. Общая присоединенная мощность пункта досмотра грузового транспорта, следующего на стадион, составит 150 кВт.
Напомним, в 2017 г. в ходе подготовки к чемпионату мира нижегородские энергетики отремонтируют четыре подстанции (ПС) 110 кВ: «Канавинскую», «Спутник», «Ковалиху», «Мызу». Помимо этого будет выполнен ремонт 118 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (РП). В частности, запланировано обновление фасадов энергообъектов, заменена выключателей 6-10 кВ и 10,358 км кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ. Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6-10 кВ и сокращения времени ликвидации технологических нарушений на шести ПС и в 19 РП будут установлены современные устройства сигнализации.
Реализованные мероприятия позволят обеспечить высокий уровень надежности и качества электроснабжения всей необходимой для проведения чемпионата мира инфраструктуры. Ресурс построенных и реконструированных энергообъектов также будет использован для повышения качества электроснабжения столицы Приволжья и удовлетворения растущих потребностей города в технологическом присоединении.