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Новая продукция ООО "Сарансккабель"

ООО «Сарансккабель» преступил к серийному производству силовых кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины (EPR). Главной особенностью кабелей с этиленпропиленовой изоляцией является возможность использования во взрывоопасных зонах всех классов.  

Данные кабели предназначенные для применения в распределительных сетях 6-35 кВ, при комплектации инфраструктуры объектов нефтегазовой и нефтеперерабатывающей, химической и горнодобывающей отраслей, транспортировки нефти и газа, объектов метрополитена. Специалистами предприятия разработаны конструкции кабелей в негорючем, пожаробезопасном, холодостойком и безгалогенном исполнении. Существует возможность изготовления бронированных кабелей с ЭПР изоляцией.

Основные преимущества кабелей с этиленпропиленовой изоляцией:

ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ. Кабели в процессе эксплуатации могут выдерживать значительные вибронагрузки

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ. Кабели выдерживают большие токовые нагрузки, что значительно снижает риск деформации изоляции кабеля при перегрузках

ЭЛАСТИЧНОСТЬ. Кабели могут подвергаться циклическим механическим воздействиям: растяжению, сжатию, изгибам.

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ. Возможность эксплуатации кабеля на открытом воздухе без дополнительной защиты длительное время.

УДОБСТВО МОНТАЖА. Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины не имеют ограничений при прокладке на трассах разных уровней. Прокладка кабеля может осуществляться без предварительного подогрева при температуре -40 °С.

Более подробную информацию можно получить в службе продаж
(8342) 777-667 доб. 476, 444, 346

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"
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