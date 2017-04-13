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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провел очередную аттестацию сотрудников

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел очередную аттестацию сотрудников

21 апреля 2017, 17:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ответственно  относится к подбору и дальнейшему обучению специалистов предприятия. Регулярно проводится обучение и аттестация по различным дисциплинам, которые требуются специалистам в условиях постоянного технического прогресса и развития предприятия.

На основании СТП СМ К13.02-2014 «Положение о проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и специалистов ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», была проведена аттестация сотрудников. Проверка показала, что все специалисты ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  прекрасно  владеют знаниями  правил, норм и инструкций.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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