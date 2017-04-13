ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провел очередную аттестацию сотрудников

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 17:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ответственно относится к подбору и дальнейшему обучению специалистов предприятия. Регулярно проводится обучение и аттестация по различным дисциплинам, которые требуются специалистам в условиях постоянного технического прогресса и развития предприятия.
На основании СТП СМ К13.02-2014 «Положение о проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и специалистов ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», была проведена аттестация сотрудников. Проверка показала, что все специалисты ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» прекрасно владеют знаниями правил, норм и инструкций.