Опубликован первый российский профессиональный стандарт в области энергоменеджмента

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 16:16
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
Профессиональный стандарт «Специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере» прошел регистрацию в Минюсте России (№46068 от 21.03.2017года). Проект был разработан Российским энергетическим агентством совместно с Ассоциацией «НОЭ» в рамках содействия реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Ранее Профессиональный стандарт был утвержден приказом Минтруда России №216н от 01.03.2017 г. и размещен в Реестре профессиональных стандартов на сайте Министерства труда и социального развития Российской Федерации - http://profstandart.rosmintrud.ru/nationalnews/64907/.