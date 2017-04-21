 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МОЭСК" увеличивает надежность электроснабжения центра столицы

ПАО МОЭСК увеличивает надежность электроснабжения центра столицы

21 апреля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

Обсудить на форуме

78 просмотров

 Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») на подстанции 110 кВ «Маяковская» устанавливают современное оборудование с целью повышения надежности электроснабжения центра Москвы. В рамках реализации целевой программы замены ячеек комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ на подстанции включены четыре секции с новыми ячейками отечественного производства. Установленные шкафы КРУ обладают меньшими габаритами, удобны в эксплуатации и пожаробезопасны.

ПС 110 кВ «Маяковская» находится в зоне ответственности филиала МОЭСК «Московские высоковольтные сети» и обеспечивает энергоснабжение исторических объектов, жилых домов, административных и торговых зданий Тверского района ЦАО г. Москвы.

 «Техническое перевооружение подстанции позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Всего по целевой программе на ПС «Маяковская» запланировано заменить 8 секций КРУ», – отметил директор филиала Анатолий Чегодаев.

Замена ячеек КРУ будет произведена также и на других подстанциях, например, на ПС «Люблино» на юго-востоке Москвы.

Компания: ПАО "МОЭСК"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!