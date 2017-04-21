ПАО "МОЭСК" увеличивает надежность электроснабжения центра столицы

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
21 апреля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») на подстанции 110 кВ «Маяковская» устанавливают современное оборудование с целью повышения надежности электроснабжения центра Москвы. В рамках реализации целевой программы замены ячеек комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ на подстанции включены четыре секции с новыми ячейками отечественного производства. Установленные шкафы КРУ обладают меньшими габаритами, удобны в эксплуатации и пожаробезопасны.
ПС 110 кВ «Маяковская» находится в зоне ответственности филиала МОЭСК «Московские высоковольтные сети» и обеспечивает энергоснабжение исторических объектов, жилых домов, административных и торговых зданий Тверского района ЦАО г. Москвы.
«Техническое перевооружение подстанции позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Всего по целевой программе на ПС «Маяковская» запланировано заменить 8 секций КРУ», – отметил директор филиала Анатолий Чегодаев.
Замена ячеек КРУ будет произведена также и на других подстанциях, например, на ПС «Люблино» на юго-востоке Москвы.