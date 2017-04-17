Павел Завальный назвал первоочередные законодательные меры, необходимые для стимулирования инноваций в российской нефтянке

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный принял участие в первой сессии Национального нефтегазового форума, посвященной стратегии научно-технического развития российской нефтегазовой отрасли. Отвечая на вопрос модератора сессии, директора Энергетического центра Skolkovo Татьяны Митровой о том, какие нормативные меры сегодня особо необходимы для того, чтобы ускорить разработку и внедрение самых современных технологий в российской нефтянке и не отстать в этом плане от передовых иностранных компаний, он особо выделил два направления.



По мнению Завального, без инновационного технологического развития невозможно преодолеть главный отраслевой вызов – ухудшение структуры запасов, сделать рентабельной разработку трудноизвлекаемых запасов, работу на истощенных месторождениях.



Сегодня в России существует достаточный научный и производственный потенциал для создания собственных передовых технологий. Однако для их отработки необходимы специальные полигоны. Инициатором их создания стал Ханты-Мансийский автономный округ, в значительной степени уже столкнувшийся с проблемами, связанными с падением нефтедобычи и необходимостью разработки ТРИЗ.



«Компании, которые занимаются разработкой новых технологий, должны иметь возможность на базе полигонов отрабатывать свои инновации, а также получить государственную поддержку на их создание и внедрение. Соответствующий закон уже разработан Минприроды и сейчас проходит согласование. Надеюсь, он будет внесен в ГосДуму в скором будущем и будет принят в нынешнем году», - сообщил Завальный.



Главной же нормативной мерой, необходимой для инновационного развития нефтяной отрасли, председатель Комитета ГосДумы по энергетике считает перевод на систему налогообложения по финансовому результату, которая будет стимулировать работу как на истощённых, так и на новых месторождениях.



«Сегодня развитие нефтяной отрасли в интенсивном, инновационном режиме тормозится из-за того, что у государства одни задачи, а у компаний – другие. С точки зрения государства важнее текущие объемы добычи нефти, так как основные налоги — это НДПИ и таможенная пошлина, и важно получить их сегодня. У компаний же основной интерес в прибыли, инвестициях и перспективах развития. Переход на НДД (налог на добавленный доход), когда и государство, и компании будут работать на экономическую эффективность, на перспективу, позволит сформировать другую картинку. Мы надеемся увидеть законопроект об НДД в ГосДуме в этом году. Комитет по энергетике готов подключиться к ускорению работы над законопроектом совместно с профильными министерствами – Минэнерго и Минфином», - заявил Завальный.