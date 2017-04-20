Потери электроэнергии в сетях "Кировэнерго" снизились на 15 миллионов кВт*ч

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 10:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО
Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведет планомерную работу по сокращению потерь в электрических сетях. За 3 месяца 2017 года филиалом передано почти 1,4 млрд кВт*ч электроэнергии. При этом потери электроэнергии снизились более чем на 15,3 млн кВт*ч относительно аналогичного периода прошлого года. Это позволило «Кировэнерго» сэкономить более 33 млн рублей.
Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе энергетиков, которая включает в себя целый комплекс мероприятий. Значительный вклад в оптимизацию потерь в распределительной сети вносит совершенствование системы учета электроэнергии, в том числе установка выносных приборов учета. Не менее важную роль играют рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления, в ходе которых пресекаются попытки хищения энергоресурсов недобросовестными потребителями. Кроме того, снижению потерь электроэнергии способствуют установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах филиала, замена старого энергооборудования на более современное и энергоэффективное и проведение других технических мероприятий.
«Низкий уровень потерь напрямую связан с надежностью функционирования всего сетевого комплекса, - комментирует заместитель директора филиала «Кировэнерго» по реализации и развитию услуг Вадим Трушляков. – Именно поэтому работа по снижению потерь электроэнергии – одно из приоритетных направлений в «Кировэнерго». В филиале внедряются новые технологии, которые позволяют снизить как технологические, так и коммерческие потери электроэнергии. Все это способствует повышению качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии.
Напомним, что в настоящее время в «Кировэнерго» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на 2016-2022 годы. Контроль за её исполнением осуществляет Центральная комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по энергосбережению и снижению потерь.