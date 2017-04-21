СП "Россетей" и ГЭК Китая рассматривает сетевые проекты на 28 млрд руб

Совместное предприятие "Россетей" и Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая рассматривает для реализации проекты по модернизации электросетей на территории России на сумму 28 миллиардов рублей, заявил журналистам гендиректор "Россетей" Олег Бударгин.



"Объектов под данное совместное предприятие мы согласовали с партнерами на территории России на 28 миллиардов рублей. Это, в основном, модернизации линий электропередачи и центров питания, которые расположены в Сибири, на Дальнем Востоке", - пояснил он.



В дальнейшем СП может поучаствовать и в проектах в Европейской части России. По словам главы компании, инвестиции могут быть привлечены как со стороны российских банков, так и от китайских. "В связи с тем, что эти проекты будут работать на принципах повышения энергоэффективности и снижения потерь, то снижение потерь и экономия от потерь в линиях электропередач на новых объектах позволят вернуть эти инвестиции в течение двух-трех лет", - добавил он.



По словам Бударгина, СП ещё не создано. "Мы ещё не завершили создание совместного предприятия. Сейчас все документы полностью согласованы с ГЭК Китая и "Российские сети" и эти документы мы передали в федеральные органы исполнительной власти. И на тех основах, которые мы ранее докладывали, эти документы сейчас обсуждаются в правительстве РФ и в органах исполнительной власти Китая. ... Стороны согласились, что в этом году … обязательно документы правительства двух стран согласуют, и тем самым мы начнём работать", - заявил Бударгин.



"Мы, безусловно, предполагаем участие нашего совместного предприятия в проектах интеграции Евроазиатского континента", - отметил Бударгин.



Источник: ПРАЙМ.

Компания: