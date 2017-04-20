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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники Лабинского филиала Кубаньэнерго приняли участие в месячнике безопасности

Сотрудники Лабинского филиала Кубаньэнерго приняли участие в месячнике безопасности

21 апреля 2017, 15:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Сотрудники Лабинских электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли участие в родительском общешкольном собрании, которое состоялось в школе № 28 поселка Мостовского. Тема мероприятия – «Комплексная безопасность несовершеннолетних».

Специалисты Лабинского филиала в сотрудничестве с педагогами школы напомнили родителям об опасности, которую несет в себе электричество в быту и на улице. Не оставили без внимания и новое веяние современности – селфи снимки. Энергетики рассказали о недопустимости фотографирования на территории и вблизи любых электроустановок. Продемонстрировали тематический видеоролик о соблюдении основных правил электробезопасности и предоставили в пользование полиграфическую продукцию. Помимо вопросов электробезопасности на собрании обсудили тему антитеррористической безопасности, профилактики экстремизма и безопасности детей в сети Интернет.

В ходе родительского собрания директор школы Нина Демина отметила, что безопасность учеников является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива, поблагодарила энергетиков и представителей полиции за участие в мероприятии.

– Электричество – это величайшее благо человечества, без которого невозможно представить современную жизнь. Но вместе с тем энергообъекты смертельно опасны. И наша задача обеспечить не только надежное и качественное электроснабжение бытовых потребителей и объектов жизнедеятельности, но и  предотвратить случаи  электротравматизма детей и взрослых в наших электроустановках, – подчеркнул директор Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Андрей Герасько.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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