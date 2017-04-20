Сотрудница "Пермэнерго" в числе лучших молодых специалистов ПАО "Россети" приняла участие в мероприятиях Международного молодежного энергетического форума-2017

В Москве стартовали мероприятия Международного молодежного энергетического форума (ММЭФ), традиционно проводимого ПАО «Россети» в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.



В феврале-марте компанией «Россети» дистанционно были проведены два отборочных тура на участие в международном молодежном энергетическом форуме (ММЭФ-2017). По итогам двух предварительных этапов отбора были выбраны 39 лучших молодых специалистов, которые в период с 10 по 12 апреля 2017 года приняли участие в установочном модуле интегрированной программы для членов молодежного кадрового резерва «Россетей».



Компанию «МРСК Урала» представляла ведущий инженер отдела инноваций филиала «Пермэнерго» Анна Митюкова. За три дня работы, которая проходила на базе Московской школы управления «Сколково», участники смогли погрузиться в тематику проектов форума, получить навыки проектной деятельности и работы в команде, а также пройти курс языковой подготовки. Все слушатели получили сертификаты о прохождении установочного модуля интегрированной программы и зачислены в кадровый резерв ПАО «Россети».



По итогам очных отборочных мероприятий в команду «Россетей» для дальнейшего участия в форуме вошли 12 молодых энергетиков. Остальные участники, в том числе представитель «Пермэнерго» Анна Митюкова, продолжат работу в дистанционном режиме на специально созданном портале ММЭФ.



Напомним, что Международный молодежный энергетический форум (ММЭФ) проводится ежегодно для молодых специалистов из Европы и Азии, которые получают возможность проявить профессиональные и лидерские качества в решении актуальных для электроэнергетики задач.



Наряду с командой из России в мероприятиях ММЭФ-2017 примут участие молодые специалисты энергетических компаний из Франции, Китая и Германии.



В этом году темы проектной работы команд призваны решить наиболее актуальные и сложные задачи, стоящие перед энергокомпаниями. Так, проект команды ГЭК Китая посвящен проблеме повышения эффективности работы электрической сети с учетом перспективного роста мощности от возобновляемых источников электроэнергии.



Представители Франции работают над инновационными решениями в области системы учета электроэнергии, а команда Германии разрабатывает механизмы использования технологий «виртуальной электростанции» в условиях распределенной генерации.



Проект российской команды посвящен применению сетевых накопителей электроэнергии и технологии высокотемпературных сверхпроводников.



В оставшийся период до финальных мероприятий ММЭФ, которые пройдут с 28 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге, молодежным командам предстоит напряженная работа над проектами, с подведением промежуточных итогов в ходе поездки в Китай.