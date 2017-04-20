Специалисты "Карелэнерго" задействованы в масштабных учениях МЧС России

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 16:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» принимают участие в масштабных командно-штабных учениях с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под непосредственным руководством Министра по чрезвычайным ситуациям России Владимира Пучкова.
Как пояснил начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны «Карелэнерго» Олег Буханцов, подразделения филиала «МРСК Северо-Запада» включены в состав республиканской территориальной подсистемы Российской единой систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
- Специалисты «Карелэнерго» были задействованы в состоявшемся на территории аэропорта «Пески» в Петрозаводске смотре сил и средств территориальной республиканской подсистемы РСЧС, предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком и приближающимся сезоном лесных пожаров, - рассказал Олег Буханцов. - Наш филиал представили две аварийно-восстановительные бригады в количестве восьми человек и две единицы спецтехники из производственного отделения «Южно-карельские электрические сети».
По одной из вводных учений, аварийно-восстановительная бригада «Карелэнерго» также будет привлечена к мероприятиям по тушению условного лесного пожара вблизи ЛЭП в Прионежском районе республики. Согласно действующим нормам, энергетики должны оперативно обесточить линию электропередачи.
Отметим, что в последние годы масштабные чрезвычайные ситуации, при ликвидации которых была бы необходима помощь энергетиков, на территории республики не происходили, тем не менее, в случае ЧС специалисты из филиала «МРСК Северо-Запада» способны в кратчайшие сроки оказать необходимую поддержку действиям пожарных и спасателей, представителям республиканской и муниципальной власти.
- Наши сотрудники поддерживают постоянный контакт с подразделениями МЧС и, как подтверждают результаты регулярно проводимых совместных учений, как отмечают руководители этого ведомства, работники «Карелэнерго» готовы к оперативному решению поставленных перед ними задач в любой, даже самой сложной обстановке, - отметил Олег Буханцов.