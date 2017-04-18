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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты ПАО "МРСК Волги" проводят ультразвуковые обследования энергетического оборудования

Специалисты ПАО МРСК Волги проводят ультразвуковые обследования энергетического оборудования

21 апреля 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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Проверка состояния фарфоровых покрышек выключателей с использованием ультразвука – перспективное направление диагностики. Всего за минувший год специалистами ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») было протестировано 798 покрышек на 133 выключателях ВМТ-110.

Выключатели ВМТ-110 получили широкое распространение и используется в электрических сетях всех регионов присутствия ПАО «МРСК Волги». В процессе эксплуатации они подвергаются воздействию климатических факторов (влаге, перепадам температуры, ветровым нагрузкам). Свою отрицательную роль могут сыграть и производственные дефекты.

Ультразвуковые обследования ведутся с помощью прибора УДС2ВФ-ЦИВОМ-ЭП и соответствующих методик отечественной разработки.
Программа реализуется с целью сбора и анализа максимально точной и актуальной информации о состоянии покрышек выключателей. Это позволяет своевременно планировать и проводить ремонтные работы, обеспечивать надежную работу электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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