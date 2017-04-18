Специалисты ПАО "МРСК Волги" проводят ультразвуковые обследования энергетического оборудования

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
21 апреля 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
Проверка состояния фарфоровых покрышек выключателей с использованием ультразвука – перспективное направление диагностики. Всего за минувший год специалистами ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») было протестировано 798 покрышек на 133 выключателях ВМТ-110.
Выключатели ВМТ-110 получили широкое распространение и используется в электрических сетях всех регионов присутствия ПАО «МРСК Волги». В процессе эксплуатации они подвергаются воздействию климатических факторов (влаге, перепадам температуры, ветровым нагрузкам). Свою отрицательную роль могут сыграть и производственные дефекты.
Ультразвуковые обследования ведутся с помощью прибора УДС2ВФ-ЦИВОМ-ЭП и соответствующих методик отечественной разработки.
Программа реализуется с целью сбора и анализа максимально точной и актуальной информации о состоянии покрышек выключателей. Это позволяет своевременно планировать и проводить ремонтные работы, обеспечивать надежную работу электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей.