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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс" с начала года направлено в суды порядка 600 исков к жителям Марий Эл и Чувашии

Т Плюс с начала года направлено в суды порядка 600 исков к жителям Марий Эл и Чувашии

21 апреля 2017, 09:32
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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За первый квартал 2017 года филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс  в суды регионов направлено более 580 исков  к жителям Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, задолжавшим за полученный коммунальный ресурс (тепловую энергию и теплоноситель). Общая сумма взыскиваемой задолженности составила 6,2 млн рублей.

На сегодняшний день порядка 140 заявлений на сумму 2,7 млн рублей уже удовлетворены судами.

В целях взыскания задолженности исполнительные документы направлены в службу судебных приставов, а также в банковские учреждения. В частности, в ПАО «Сбербанк России»  направлено свыше 830 документов  (с учетом исков прошлого года) о взыскании с физических лиц долга по отоплению и горячему водоснабжению. По результатам данных действий с расчетных счетов неплательщиков списано 1,9 млн рублей, из них до подачи исполнительных документов в банк должниками оплачено 0,5 млн рублей.

Отметим, что обращение в суды и принудительное списание долгов за тепло с банковских счетов неплательщиков  являются вынужденными мерами, к которым  компании приходится прибегать при отсутствии реакции со стороны клиента на предложения урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке. Разъяснительная работа с должниками филиалом Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс»  ведется в постоянном режиме.  В частности, в первом квартале 2017 года в адрес жителей Марий Эл и Чувашии, имеющих задолженность за тепло перед «Т Плюс», было направлено свыше 1800 уведомлений. Ежемесячно рассылаются смс-сообщения с напоминанием о необходимости погашения задолженности. Работа с клиентами проводится  и при помощи персонального телефонного обзвона, организации рейдов.

Кроме того, «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно предоставляет своим клиентам возможность погашения долгов в выгодном режиме. Так, в настоящее время  компанией проводится акция «Весна – тают пени!». До 30 апреля 2017 года филиал Марий Эл и Чувашии  ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает  своим клиентам погасить имеющиеся долги по отоплению и горячему водоснабжению с освобождением от уплаты пени по накопленной задолженности. 200 первых участников акции будут поощрены полезными подарками.

На сегодняшний день в Марий Эл и Чувашии порядка 46,9 тыс. физических лиц-потребителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, получающих квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс». Общий долг данной категории потребителей составляет 31,58 млн рублей. Из этой суммы  22,25 млн рублей (70%) приходится на долю жителей Новочебоксарска, оплачивающих потребленные услуги непосредственно на расчетный счет компании, 8,32 млн рублей (27%) - на долю жителей Йошкар-Олы, остальное 1,01 млн рублей (3%) -  на Чебоксары.

Долг всех категорий потребителей перед филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс составляет 1,5 млрд. рублей.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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