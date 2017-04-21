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Отраслевые новости: Россия

UC Rusal: алюминиевые заводы через пять лет прекратят выбросы СО2

UC Rusal: алюминиевые заводы через пять лет прекратят выбросы СО2

21 апреля 2017, 09:58
Рубрика: Россия
Метки: РУСАЛ, ЭКОЛОГИЯ

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«Русал» рассчитывает перейти с 2021 года на технологию инертного анода, которая позволит исключить использование углеродосодержащих продуктов при производстве алюминия, сообщил генеральный директор, председатель правления, член совета директоров «Русала» Владислав Соловьев на пленарном заседании «Модель зеленого будущего» в рамках Молодежной площадки КЭФ-2017.

Он отметил, что с 2004 года объем выбросов на Красноярском алюминиевом заводе (КРАЗ) снизился на 40%.

«Следующим этапом, на который мы очень рассчитываем начиная с 2021 года, это так называемый инертный анод, та революционная инновация, которой мы занимаемся и которая даст, я надеюсь, свой результат здесь, в Красноярске, в первую очередь, это принципиальная технология, которая позволит вообще исключить использование карбоносодержащих продуктов, углеродосодержащих продуктов при производстве алюминия практически», — сказал Соловьев.

Гендиректор «Русала» подчеркнул, что переход на новую технологию инертного анода позволит исключить выбросы углекислого газа, а побочным продуктом становится кислород.

«Выбросов CO2 не будет, а будут выбросы, как это не странно, не смешно, как это удивительно не звучит сейчас, кислорода», — сообщил он.

Источник: RSN.

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