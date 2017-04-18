УГМК примет участие в строительстве ледовой арены в Екатеринбурге

Новая ледовая арена должна быть построена до конца этого года в Орджоникидзевском районе столицы Среднего Урала. Соглашение о сотрудничестве в реализации этого социально значимого проекта подписали сегодня глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Арена разместится на улице Кировградской, площадь здания составит 3 200 кв. метров, а размеры непосредственно самого ледового поля - 58х28 м.



Объект будет служить круглогодичной тренировочной базой для развития зимних видов спорта (хоккей, фигурное катание, шорт-трек и т.д.), а также массового катания и семейного отдыха. Ежедневно на ней смогут тренироваться до 320 человек. Как следует из текста соглашения, городская администрация предоставит земельный участок для строительства спортивного сооружения, а УГМК на условиях благотворительности оплатит стоимость его проектирования, строительно-монтажных работ и комплектации. По окончании проекта крытая ледовая площадка поступит в собственность муниципального образования.



- На сегодняшний день в Екатеринбурге уже действуют 9 крытых катков, но популярность хоккея из года в год только растет, поэтому возникает необходимость в появлении все новых подобных объектов, - подчеркнул Александр Якоб и поблагодарил УГМК и лично ее генерального директора, почетного гражданина Екатеринбурга Андрея Козицына за инициативу строительства ледовой арены и в целом активную поддержку спорта и здорового образа жизни.



Возведение данного спортивного объекта стало частью программы по развитию хоккея и хоккейной инфраструктуры на территории Свердловской области. Напомним, что соответствующее соглашение между Правительством области и УГМК было подписано в сентябре прошлого года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и генеральным директором УГМК Андреем Козицыным. В рамках этого документа предполагается, что ежегодно в городах области в течение пяти лет будут появляться до четырех крытых ледовых площадок для занятия хоккеем и другими зимними видами спорта, а также для общего пользования. Среди городов, в которых уже в ближайшее время построят такие арены, помимо Екатеринбурга значатся Кировград, Ревда, Красноуральск, Реж, Серов и другие.



Планируется, что это будут проекты, схожие с екатеринбургским. Особая конструкция здания (например, облегченный металлокаркас и фундамент неглубокого залегания, а также инновационное тентовое покрытие с внутренним утеплением) позволяет возводить его в достаточно сжатые сроки и при минимальных затратах.



- Надеемся, что в результате осуществления всех наших планов конкуренция за попадание в команду «Автомобилист» через пять лет составит минимум 10, а еще лучше 20 человек на место, - сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.