В приморском филиале ДРСК прошел семинар для профсоюзных активистов

Фоторепортаж
21 апреля 2017, 16:46
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Ежегодный обучающий семинар для членов первичной профсоюзной организации прошел в филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». Программа семинара была рассчитана на 2 дня. В мероприятии приняло участие более 50 профсоюзных активистов «Приморских электрических сетей» со всего края.
В первый день семинара руководитель департамента международных отношений и организационной работы ФППК Нина Зиновьева рассказала участникам семинара об особенностях информационной работы первичной профсоюзной организации. После этого председатель первичной профсоюзной организации приморского филиала ДРСК Геннадий Ткачук подвел итоги работы профкома за прошлый год, обсудил вопросы о возможных перспективах развития коллективного договора, подвел итоги спецоценки по условиям труда в структурных подразделениях филиала.
Во второй день в работе семинара принял участие директор филиала – Сергей Чутенко. Руководитель филиала подробно рассказал об экономической ситуации на предприятии, проблемах и задачах, стоящих перед энергетиками Приморского края. Работники смогли задать свои вопросы и обозначить насущные проблемы на местах.
Завершился семинар культурной программой - экскурсией в Приморский океанариум.
- Ежегодные встречи с профсоюзными активистами всегда получаются интересными и продуктивными, - отметил Геннадий ТКАЧУК. – Это самые инициативные работники нашего коллектива, которым не безразлична судьба предприятия. Обсуждение некоторых острых вопросов проходит в горячих спорах, но именно в них рождается истина.