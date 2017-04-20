Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 14:34
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
С 11 по 13 апреля 2017 года в Самарском государственном техническом университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем.
Цели олимпиады: формирование у студентов интереса к выбранной профессии, выявление одаренной молодежи и развитие потенциала исследовательской и проектной деятельности.
Олимпиада прошла в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ. Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».
На открытии олимпиады выступил главный специалист филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги Преин Дмитрий Николаевич с презентацией молодежной политики компании, а также ведущий эксперт службы управления персоналом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ средней Волги Фадеева Татьяна Александровна с презентацией кадровой политики АО «СО ЕЭС».
В мероприятии приняли участие команды из Москвы, Самары и Уфы. Студенты соревновались в решении задач различного уровня сложности по следующим направлениям: расчёт токов коротких замыканий, токовые направленные и ненаправленные защиты линий электропередачи, дистанционные защиты линий электропередачи, защиты трансформаторов, защиты электродвигателей, защиты блоков «генератор – трансформатор», автоматика электрических сетей.
В командном зачете победу одержала команда СамГТУ, второе место заняла команда МЭИ, третье – УГАТУ. В личном зачете первое место занял А.В. Рахаев (СамГТУ), второе место – С.Э. Гармашук (НИУ «МЭИ»), третье – М.М. Кузьмин (НИУ «МЭИ»). Победители получили денежные призы и памятные подарки от организаторов мероприятия.
В рамках олимпиады также прошла лекция заместителя главного диспетчера по оперативной работе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Воронова Алексея Владимировича на тему: «Задачи диспетчерского персонала при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы».