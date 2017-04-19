 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

ЗиО-Подольск прошел ресертификацию Регистра Ллойда

ЗиО-Подольск прошел ресертификацию Регистра Ллойда

21 апреля 2017, 15:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

147 просмотров

В период с 10 по 14 апреля на заводе «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) с положительным результатом  прошел плановый инспекционный аудит международного органа по сертификации Регистра Ллойда на подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и действующему сертификату одобрения.

Прошедший аудит – ступенька к переходу на новую, пятую версию международного стандарта  ISO 9001:2015, соответствие которому завод должен подтвердить в следующем году.

Система менеджмента качества, соответствующая общим требованиям международного стандарта ИСО 9001, является основой для получения множества других разрешительных документов: сертификатов, лицензий, свидетельств как на виды деятельности предприятия, регулируемые законодательством, так и на выпускаемую продукцию. В частности, на текущий момент поддерживается более 40 разрешительных документов, определенных требованиями действующего законодательства и условиями договоров/контрактов (лицензии, аттестаты, аккредитации и т. д.).

Напомним, что «ЗиО-Подольск» – одно из первых предприятий в Российской Федерации, получившее сертификат международного органа по сертификации. Завод поддерживает его 20 лет.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!