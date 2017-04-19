ЗиО-Подольск прошел ресертификацию Регистра Ллойда

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
21 апреля 2017, 15:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В период с 10 по 14 апреля на заводе «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) с положительным результатом прошел плановый инспекционный аудит международного органа по сертификации Регистра Ллойда на подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и действующему сертификату одобрения.
Прошедший аудит – ступенька к переходу на новую, пятую версию международного стандарта ISO 9001:2015, соответствие которому завод должен подтвердить в следующем году.
Система менеджмента качества, соответствующая общим требованиям международного стандарта ИСО 9001, является основой для получения множества других разрешительных документов: сертификатов, лицензий, свидетельств как на виды деятельности предприятия, регулируемые законодательством, так и на выпускаемую продукцию. В частности, на текущий момент поддерживается более 40 разрешительных документов, определенных требованиями действующего законодательства и условиями договоров/контрактов (лицензии, аттестаты, аккредитации и т. д.).
Напомним, что «ЗиО-Подольск» – одно из первых предприятий в Российской Федерации, получившее сертификат международного органа по сертификации. Завод поддерживает его 20 лет.