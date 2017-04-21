Непрерывное образование станет главной темой деловой программы V Национального чемпионата

Фоторепортаж с экспозиции
21 апреля 2017, 15:56
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
На дискуссионной площадке финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) обсудят необходимость постоянного развития и переквалификации граждан. Эксперты постараются дать ответ на актуальный вопрос: сколько профессий должен освоить современный человек, чтобы быть успешным и востребованным на рынке труда.
На протяжении четырех дней гости и участники Национального чемпионата в Краснодаре смогут ознакомиться с лучшими практиками подготовки высококвалифицированных кадров, принять участие в круглых столах, мастер-классах, проектных сессиях и презентациях.
Деловую программу откроет пленарное заседание, посвященное вопросам непрерывного образования и переквалификации взрослых. В ходе дискуссии планируется обсудить, способны ли наши колледжи и университеты подготовить высококлассных специалистов под новые запросы экономики и какие условия необходимы для переобучения. Эксперты ответят на вопросы: где обрести новые навыки и нужно ли для этого создавать новый сегмент вузов – «взрослые университеты»?
Яркими событиями на деловой площадке чемпионата станут тренинги Школы ключевых компетенций (JuniorSoftSkills), панельная дискуссия «FutureSkills: навыки будущего» и демосессии Академии WorldSkills «Директор колледжа мирового уровня». Специалистов также заинтересует отчет о первых итогах пилотного проекта по внедрению демонстрационного экзамена в систему ГИА колледжей и техникумов.
Организаторами отдельных сессий выступят Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Администрация Краснодарского края. Модератором деловой программы станет Информационное агентство России ТАСС – генеральный информационный партнер движения WorldSkills Russia.
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.