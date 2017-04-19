Представители "Опоры России" высоко оценили работу МОЭСК по развитию малого и среднего бизнеса

По итогам торгово-закупочных процедур в 2016 году ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») более чем в 73 % случаев победителями становились субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), что значительно превысило установленные федеральным законодательством показатели.



«Действительно, ПАО «МОЭСК» перевыполняет нормативы по участию субъектов МСП в закупочной деятельности. Важно подчеркнуть, что ПАО «МОЭСК» одна из самых прозрачных с точки зрения закупок госкомпаний. Торги проводятся в честной и конкурентной борьбе между поставщиками. На заседаниях Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок оперативно и всесторонне рассматриваются обращения от «ОПОРЫ РОССИИ», общественных организаций, предпринимателей», - прокомментировал Валерий Шагаев, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Комиссии по импортозамещению. Валерий Шагаев особо отметил: «73,6% - это цифра с учетом разрешенных Постановлением №1352 закупок, что от общего объема совокупных закупок в среднем по нашим предварительным подсчетам составляет в МОЭСК 33%, против установленных законодательством 18 %».



По факту за 12 месяцев прошлого года проведены 3 253 закупки. По 2 709 на сумму 22,3 млрд. руб. победителями были признаны субъекты МСП, что составило 73,6% от расчетного объёма закупок в стоимостном выражении (Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен контрольный показатель не менее 18 %). Объем закупок по итогам года, которые осуществлялись только среди субъектов МСП (спецторги), составил более 6 млрд. руб. (1 835 лотов), это 22,8% от общего объема закупок за 2016 год (федеральное законодательство требует не менее 10 %).



В рамках реализации инвестиционной программы МОЭСК представители МСП стали победителями по результатам 2 122 закупок на общую сумму более 17 млрд. руб. С целью своевременного и полного выполнения ремонтной программы по энергоремонтному (ремонтному) производству, техническому обслуживанию с МСП заключены договоры по 407 закупкам на сумму более 2 млрд. руб. По прочим видам деятельности – малые и средние предприниматели победили по итогам 180 закупок на сумму 2,2 млрд. руб.



Достигнутые результаты во многом стали возможны благодаря конструктивному диалогу, выстроенному между МОЭСК и бизнес-сообществом. Работает Совещательный орган МОЭСК, отвечающий за контроль и эффективность осуществляемых закупок. Проходят Дни Открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур. В декабре 2016 года был проведен форум для производителей, поставщиков и подрядчиков ПАО «МОЭСК».