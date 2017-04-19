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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" ведет работы по расчистке территорий ЛЭП

АО ОЭК ведет работы по расчистке территорий ЛЭП

24 апреля 2017, 14:11
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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В целях подготовки к пожароопасному периоду 2017 года АО «Объединенная энергетическая компания» ведет работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

За I квартал 2017 года силами Централизованной службы линий электропередачи АО «ОЭК» была произведена расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушных линий (ВЛ) 110-220 кВ в объеме 1,908 Га.

Работы ведутся на территории г. Москвы, Московской области и ТиНАО. Так, выполнена вырубка и обрезка опасных деревьев на территории Митинского лесопарка, Битцевского городского парка,  произведена обрезка деревьев на кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ «Куркино-Герцево»,  КВЛ 220 кВ «Запалная-Пенягино» и  КВЛ 220 кВ «Пенягино-Герцево».

Также работы по расчистке и уборке порубочных остатков производятся во Внуково на линиях электропередачи, отходящих от питающего центра (ПС) 220/110/10 кВ «Нововнуково» на КВЛ 220 кВ «Нововнуково-Встреча 1,2» цепи и КВЛ 220 кВ «Союз-Нововнуково», КВЛ 220 кВ «Подушкино-Нововнуково».

Расчистка и уборка древесно-кустарниковой растительности ведется для предотвращения роста растительности на просеках ВЛ. В случае, когда высота древесных насаждений превышает установленные нормативами 4 метра,  они могут стать причиной аварий на воздушных линиях электропередачи. Немаловажное значение имеет и ширина просек, которая зависит от напряжения на линии электропередачи. При наступлении неблагоприятных погодных условий (например, сильного ветра, дождя, снегопада) данная мера позволяет предотвратить падение деревьев на ЛЭП и избежать автоматических отключений линий электропередачи и обесточивание питающих центров АО «ОЭК».

Во избежание возгорания порубочных остатков, остающихся после расчистки просек, АО «ОЭК» реализует мероприятия по утилизации древесно-кустарниковой растительности при помощи прицепного измельчителя-дробилки с переработкой древесных отходов в щепу и мульчу с последующей утилизацией.

Расчистка просек линий электропередачи от древесной и кустарниковой поросли в весенне-осенний период с утилизацией порубочных остатков является упреждающим техническим мероприятием и одним из приоритетных направлений работы Централизованной службы линий электропередачи АО «ОЭК».

Проводимая компанией работа по расчистке трасс ЛЭП и приведению просек в соответствие с существующими нормативами снижает воздействие природных факторов на бесперебойность электроснабжения потребителей, способствует повышению надежности эксплуатации оборудования и снижению риска возникновения технологических нарушений.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"

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