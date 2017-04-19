Богословский кабельный завод стал резидентом ТОР в Свердловской области

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 16:41
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает, что Богословский кабельный завод (СП РУСАЛа и группы «ЭЛКА-Кабель») стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) в Краснотурьинске Свердловской области.
БКЗ будет специализироваться на производстве кабельно-проводниковой продукции для нужд нефтегазового сектора и общепромышленного применения, аналоги которой в настоящий момент в России не выпускаются. Таким образом, в Краснотурьинске будет создано предприятие по производству алюминиевой продукции, ориентированной на потребителей на внутреннем рынке. Запуск нового производства будет также способствовать решению социально-экономических вопросов моногорода – порядка 90 жителей будут трудоустроены на предприятие.
«Стратегическая задача РУСАЛа – развитие внутреннего рынка алюминия и увеличение спроса на крылатый металл в России и странах СНГ к 2021 году до 1,5 млн тонн. Этот целевой показатель планируется достичь в том числе за счет роста производства кабельной промышленности, одного из самых динамично растущих сегментов потребления», – отметил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов.
БКЗ выведет на российский рынок нефтепогружной кабель новой конструкции – алюминиевый аналог кабеля с медной токопроводящей жилой. Кабель уже успешно прошел опытно-промышленные испытания в крупнейших нефтедобывающих компаниях.
В настоящее время 100% кабелей, используемых для подачи энергии к погружным электронасосам установок добычи нефти, имеют токопроводящие жилы из меди. Кабель, произведенный по запатентованной технологии компании «ЭЛКА-Кабель», содержит токопроводящие жилы из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава, модифицированного цирконием, что обеспечивает повышенную надежность и долговечность.
БКЗ также будет выпускать гибкий алюминиевый кабель общепромышленного потребления и самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи.