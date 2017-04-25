Более миллиона гигакалорий отпущено потребителям мордовскими теплоэнергетиками с начала года

Фоторепортаж
24 апреля 2017, 16:52
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
С теплоисточников Филиала "Мордовский" группы компаний "Т Плюс" отпущено 1039,4 тыс. Гкал тепловой энергии.
С начала 2017 года на Саранской ТЭЦ-2 филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» выработано 454,6 млн. кВт*ч электроэнергии. С теплоисточников филиала отпущено 1039,4 тыс. Гкал тепловой энергии.
По данным теплотехнической службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка электроэнергии возросла на 12,0 %, отпуск тепла увеличился на 6,7 %.