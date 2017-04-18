Экзамен на прочность: Нефтеюганские электрические сети готовятся к паводкам

В филиале АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети полным ходом идет реализация мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья. Для обеспечения надежного функционирования объектов энергохозяйства на предприятии работает паводковая комиссия.



В настоящее время существует несколько вариантов прогноза относительно паводкового периода 2017 года. Энергетики готовы к любому развитию событий и постоянно контролируют электросетевые объекты в зоне своей ответственности: проверяют наличие и работоспособность средств защиты, оценивают состояние энергооборудования и вероятность его подтопления. Уже проведены осмотры противооползневых, противообвальных и берегоукрепительных сооружений, подготовлены к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод дренажные и водоотводные устройства. Для максимально быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) и средства связи с аварийными бригадами, налажено взаимодействие с подразделениями ГОиЧС Нефтеюганского района и гидрометеорологическими службами. Завершена проверка технического состояния болотоходной и спецтехники, плавательных средств, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций и оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов. Кстати, в прошлом году транспортный парк филиала пополнился двумя моторными лодками с подвесными моторами мощностью 40 лошадиных сил. Использование этой техники существенно уменьшает время доставки персонала и оборудования к месту проведения аварийно-восстановительных работ.



На основании мониторинга паводковой ситуации прошлых лет специалисты Нефтеюганских электрических сетей составили перечень объектов, находящихся в зоне повышенного риска: при активном половодье в зону подтопления на территории обслуживания филиала могут попасть 58 участков. Им уделяется повышенное внимание.



С оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом филиала проведены внеплановые инструктажи по безопасному проведению работ в период паводка и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на воде, а также о порядке действий в зонах затопления, в том числе при эксплуатации специальных транспортных средств. В зависимости от характера погодных условий и интенсивности таяния снега, предусмотрена организация временных постов наблюдения для обеспечения сохранности производственных зданий и прилегающих территорий от повреждений при ледоходе, подмыва оснований и разрушения паводковыми водами.



«Каждую весну энергетики сдают своеобразный экзамен на прочность, стойкость и оперативность. Своевременная и полномасштабная подготовка к весеннему периоду гарантирует стабильность работы электросетевых объектов, их сохранность и надежное бесперебойное электроснабжение потребителей», - подчеркнул заместитель председателя паводковой комиссии, заместитель главного инженера по эксплуатации филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Михаил Доронин.