Энергетики Карачаево-Черкесии выполнили капремонт подстанции, обеспечивающей электроэнергией крупнейший автомобильный завод

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в Группу «Россети») завершили капремонт и техобслуживание энергооборудования на подстанции 110 кВ «ПРП», которая обеспечивает электроэнергией крупнейший автомобильный завод юга России «Дервейс» и ряд предприятий восточной части Черкесска.
Этот питающий центр, на котором установлен трансформатор мощностью 25 МВА, был введен в работу в 2005 году. В текущем году, в рамках ремонтной программы специалисты филиала хозспособом провели на подстанции капитальный ремонт масляных выключателей 6-10 кВ, разъединителей 110 кВ, отделителей и короткозамыкателей 110 кВ. Кроме этого, было проведено техобслуживание вакуумных и элегазовых выключателей 6-10 кВ, трансформаторов напряжения 6-10 кВ, секций шин 6-10 кВ.
Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования подстанций – одна из важных составляющих ремонтной программы филиала «Карачаево-Черкесскэнерго», так как в процессе эксплуатации под воздействием различных термических, механических и природных явлений часть энергооборудования изнашивается, что может создать угрозу для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Для этого ежегодно специалисты филиала проводят ревизию всего энергооборудования подстанций, по итогам которой составляется график их вывода в ремонт. Плановый подход позволяет энергетикам поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.
В первом квартале энергетики провели капремонт оборудования на подстанциях «Цементная», «Сторожевая», «Карачаевск», «Южная», «Ильичевская», «Эшкакон», «БСР», а также техобслуживание более 20 подстанций 35-110 кВ.
Выполненные работы повысят надежность и бесперебойность электроснабжения Карачаево-Черкесии, в том числе крупных промышленных предприятий республики, социальных учреждений и предприятий агропромышленного комплекса.